İskele’de kavga ve kanunsuz bıçak taşıma

İskele’de Long Beach Mackenzie yürüyüş yolunda dün akşam 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, hurma çekirdeklerini birbirlerine atan şahıslar, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi M.A.A (E-28) ile tartışmaya girdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Ö ve Y.Y.M (E-18) bir taraf, M.A.A ve S.B (E-28) diğer taraf olarak kavga etti.

Kavga sırasında E.Ö, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayarak M.A.A ve S.B’yi korkutmaya çalıştı.

Turizm polislerinin müdahalesiyle şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.