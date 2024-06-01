İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve esirlerin durumuna ilişkin değenlendirmelerine yer verildi.

Netanyahu'nun, “tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağı" ifade edildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze’deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

“Başbakan, müzakere heyetine Gazze'deki esirlerin mümkün olan en kısa sürede geri dönüşüne ilişkin genel hatları sunması talimatını verirken, tüm esirlerin geri dönüşü ve Hamas'ın askeri ve idari açıdan ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere savaşın tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar sona ermeyeceği konusunda ısrar ediyor.”

Açıklamada, hükümetin esirlerin bir an önce geri getirilmesi konusunda tam birlik içinde olduğu ve bu hedefe ulaşmak için çalıştığına işaret edilerek, “İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor.” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı esirlerin bırakılmasını öngördüğünü açıklamıştı.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

-İsrailli yetkili: "Biden'ın Gazze için açıkladığı ateşkes önerisi Hamas için bir zafer"

İsrailli bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi’nde ateşkes taslağının "Hamas için zafer" anlamına geldiğini savundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan ve adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Biden'ın "çatışmanın gerçekliğini anlamadığını" ileri sürdü.

Biden'ın Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili yaptığı konuşmayı "zayıf" bulduğunu ifade eden İsrailli yetkili, ateşkes önerisini "Hamas için bir zafer" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurdu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü duyurdu.

-ABD'de Kongre liderlerinden Netanyahu'ya Kongre'de konuşma daveti

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet etti.

ABD Kongresinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderleri, yaptıkları yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Washington'a davet ettiklerini belirtti.

Davet, Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries tarafından Netanyahu'ya gönderildi.

Kongre liderleri, davetiyelerinde, "ABD ile İsrail arasındaki dayanışmanın altını çizmek amacıyla İsrail hükümetinin demokrasiyi savunma, terörle mücadele ve bölgede kalıcı ve adil bir barış vizyonunu paylaşmak için sizi davet ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Netanyahu'nun ne zaman ABD Kongresine hitap edeceğinin net olmadığı ancak yakın zamanda Washington'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, önceki açıklamalarında, Netanyahu'yu davet etmek istediklerini belirtmiş ve Netanyahu'ya istifa çağrısı yapan Demokrat Senato lideri Schumer'e bu konuda ortak hareket etme çağrısında bulunmuştu.

ABD Kongresi, kısa süre önce İsrail'e ilave 26 milyar dolarlık askeri yardımı da içeren bir dış yardım paketini onaylamıştı.

Bazı Demokratlar Netanyahu yönetiminin Gazze politikalarını eleştirirken, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimine Biden yönetiminin İsrail politikasının nasıl yansıyacağı da merak konusu.

ABD'ye gelmesi beklenen Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin ise henüz belli olmadığı kaydedildi.