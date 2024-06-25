Nepal'in Nawalparasi bölgesinde bir nehirde yıkanan 72 yaşındaki kadın, timsah saldırısı sonucu öldü.
"The Kathmandu Post" gazetesinin haberine göre, Nawalparasi’ye bağlı Madhyabindu şehrinin Sehari köyünde yaşayan Min Bahadur Taru, Narayani Nehri'nde yıkandığı sırada bir timsahın saldırısına uğradı.
Timsahın saldırıp dibe çektiği ve bir saati aşkın suyun altında kalan yaşlı kadın, yaşamını yitirdi.
Kadının cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken, yakalanan timsah da kontrol altına alındı.
Nepal'de her yıl onlarca kişi, vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.
Kaynak: rss