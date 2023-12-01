NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçmişte doğal gazda Rusya'ya bağımlı olunduğu gibi enerji dönüşümünde bu kez nadir elementlerin temininde birkaç ülkeye bağımlı olunmaması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen panelde konuşma yaptı.

NATO'nun iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı yapmak için çalıştığını belirten Stoltenberg, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi desteklediklerini ifade etti.

Stoltenberg, iki yıl önce Rusya'dan gaz alımının siyasi değil, ticari bir karar olduğu görüşünde olan çok sayıda NATO ülkesi lideri bulunduğunu ancak bunun aslında siyasi bir karar olduğunun şimdi anlaşıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Şimdi tüm liderler elbette Rus gazına olan bu bağımlılığın siyasi bir karar olduğunun farkındadır. Bu bizim güvenliğimizle ilgiliydi çünkü Rusya, Ukrayna'yı tamamen işgal ettikten sonra doğal gazı bizi zorlamak için bir araç olarak kullandı. Yeni yenilenebilir enerji kaynakları geliştirirken aynı hataları yapmamalıyız. Teknolojinin ve hammaddelerin çoğunu, örneğin güneş panelleri ya da piller için çok önemli olan nadir toprak elementlerini kontrol eden birkaç ülke olması bir sorun. Dolayısıyla enerji dönüşümünü gerçekleştirirken kritik elementler ve hammaddeler konusunda bir ya da iki güvenilmez tedarikçiye bağımlı kalarak aynı hatayı yapmamalıyız."