08.06.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kök Sökme Operasyonu) kapsamında, S.F.F.(E-31) ve A.M.S.A.(E-24)’nın tasarruflarında yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve akabinde, A.M.S.A.’nin Yeşilırmak’taki ikametgahı ve çevresinde yapılan aramada, özel yapılmış sera içerisinde saksılarda yetiştirilmiş yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında, toplam 13 kök hintkeneviri türü bitki bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.