Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen Çatı operasyonu kapsamında tutuklanan zanlılar Marwan Osama A.E. Mohamed, Melis Şuşut, Abdallah Bania ve Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek 3 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen Gönyeli’de ki bir ikametgahta yapılan aramada zanlı Marwan Osama A.E. Mohamed ve Melis Şuşut’un huzurlarında yapılan aramada; yaklaşık 13.5 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlılardan alınan gönüllü ifadelerinde tasarruflarında bulunan maddeleri zanlı Mohamed’in 29 Nisan 2024 tarihinde Gönyeli’de aldığı, içerisinden bir miktarını kendi içimlikleri için evlerine ayırdıkları geriye kalan uyuşturucu maddeleri de arkadaşı olan zanlı Abdallah Bania’ya Gönyeli’de verdiğini söylemesi üzerine aynı gün, zanlı Bania’nın kalmakta olduğu Gönyeli’deki ikametgahında zanlı Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud ile birlikte tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlıların huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada; İkametgahın salon kısmında bulunan orta sehpa üzerindeki karton kutuda 2 adet içerisinde tütün ile karışık Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış sigara ve ayni kutuda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru Atabek, aramanın devamında zanlı Abdallah Bania’ya ait yatak odası içerisinde çalışma masası üzerinde Gri renk laptop çantasında üzerinde beyaz renk naylonda 11 ayrı paket halinde üzeri yazılı şeffaf naylonlarda yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ayni oda içerisinde komodin çekmecesinde üzeri yazılı ağzı açık şeffaf naylonda yaklaşık 20 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca alınan emarelerin analize gönderileceğini belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.