Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği yaşanan kuraklık ve ödenmeyen ürün bedelleri hakkında açıklama yaptı.

Birlik, bazı kuyuların kuruması ve tuzlanmanın Güneşköy ve Aydınköy köylerinin üst taraflarına kadar çıkması sebebiyle üreticinin, bahçelerin sulanması için borç aldığını ve bu sebeple maliyetlerin iki-üç katına çıktığını belirtti.

Üreticinin ürününü Cypfruvex’e vereli 8 ay olmasına rağmen, ödeme konusunda hiçbir çalışma olmadığı belirtilen açıklamada, hükümete, narenciye üreticisine destek olması ve çözüm üretmesi için çağrıda bulunuldu.

“Narenciye üreticisi hep ihmal edilen ve en çok vergilendirilen sektör durumunda.” denilen açıklamada, kuraklık ve barajdaki suya ulaşamama sebebiyle neredeyse tüm bahçelerin sökülüp yeniden ekilmesi veya kabaklama/gençleştirmeye tabi tutulmaları gerekeceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda birkaç yıl ürün alınamayacağı vurgulandı.