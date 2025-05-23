Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli, üreticilerin ve toprak ürünlerinin makine ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Garabli yaptığı yazılı açıklamada, düzenli olarak yemlik arpanın KKTC’ye geldiğini fakat en kısa zamanda daha da çok temin edilerek ihtiyacın giderileceğini kaydetti.

Garabli, kurum olarak ambarların eksikliklerinin giderilmesi ve ekipmanların bakım sürecinin tamamlanması için gerekli adımların atıldığını da vurguladı.

Garabli, 200 barlık iki adet yıkama makinesi satın alarak Haspolat ve 4 numaralı ambara kurulum gerçekleştirdiklerini ifade ederek, özellikle dozerlerin yıkanması için kullanılacak bu makinelerin, ekipman verimliliğini artıracağını belirtti.

Toz nedeniyle sık arıza yapan kırma makineleri ve dozerlerin daha aktif kullanılabilmesi için çözüm sürecinin başlatıldığını söyleyen Garabli, ilk etapta 4 numaralı ambar ve Haspolat bölgelerinde çalışmaların başladığını, ancak bu yıkama makinelerinin tüm ambarlara kurulacağını duyurdu.

Garabli, hedefin makinelerin düzenli bakımdan geçmesini sağlayarak kesintisiz çalışma ortamı yaratmak olduğunu ifade etti.

Garabli, aletlerin tamamen yenilenene kadar gereken her şeyin yapılacağını ve tüm eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirterek, üreticilerin rahat olmasını, çünkü Toprak Ürünleri Kurumu’nun her zaman onların yanında olacağını sözlerine ekledi.