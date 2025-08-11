Girne’de bu sabah kaldıkları apartmanın merdiven boşluğunda ses çıkarma konusunda yaşanan tartışmada üç kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 161 miligram alkollü olan G.B.(E-50) sarhoş olduğu sırada, kanunsuz tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.B.T’yi (E-21) karın ve sol bacak, H.T’yi (E-50) bel ve E.H.H’yi (E-21) ise karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

Yaralılar, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı G.B., ise tutuklandı.

- İzinsiz dedektör bulunduran şahıs tutuklandı

Yenierenköy’de dün E.E’nin (E-46) evinde polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz bir adet el dedektörü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Narenciye bahçesinde yangın

Aydınköy-Güzelyurt ana yolunda dün yol kenarında bulunan bir şahsa ait narenciye bahçesinde meydana gelen yangında; 11 narenciye ağacı, damlama lastiği, kamışlar ve kuru otlar yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.