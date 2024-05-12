Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yarın Yönetim Kurulu’nu toplayarak, eylem tarihini açıklayacaklarını belirtti.

Naimoğulları Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, şu ana kadar hiçbir açılımın söz konusu olmadığını kaydederek, Bakanlar Kurulu’nun et ithalatı konusunda Toprak Ürünleri Kurumu’nu yetkilendirdiğini söyledi. Naimoğulları, “Üreticinin şikayetlerini, tepkisini hiçe sayarak, üreticinin aleyhine yetkilendirme yapıldı” dedi.

Çiğ süt fiyatı konusunda da görüşme çağrısı yapılmadığını ifade eden Mustafa Naimoğulları, yem fiyatları değişmesine rağmen süt fiyatında hala çalışma yapılmasını eleştirdi.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Yarın öğlen Yönetim Kurulu’nu toplayıp, basına gerekli açıklamayı yaparak, eylem tarihini açıklayacağız” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, geçen pazartesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önüne siyah çelenk bırakmıştı. Hükümete Pazartesi gününe kadar süre tanıyan Birlik, başkent Lefkoşa’da araçlı eylem uyarısı yapmıştı.