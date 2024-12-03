NAHİT ÖNCÜ ENGELSİZ BİR GELECEĞİ BİRLİKTE KURACAĞIZ

Ergün Yahat

UBP Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü Engelliler haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur.

Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Nahit Öncü UBP Gazimağusa İlçe Başkanı