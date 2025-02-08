(Kamalı Haber)- Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan İlke Çağış bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Koral Debreli mahkemede verdiği şahadette, Girne’de faaliyet gösteren bir bankada şube müdürü olarak görev yapan zanlının müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 4 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 8 müşterinin hesabında oynanma yaparak bir milyon 300 Sterlin ve 30 bin euro parayı çaldığını ve tümünü bahis ve kumarda harcadığını söylediğini kaydetti.

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Polis memuru, Casinocular Birliği, Para, Kambiyo Ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Tapu Dairesi ve Motorlu Araçlar Dairesi’ne yazı yazıldığını ve ancak henüz cevap gelmediğini, cevap beklendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, şikayetçi sayısının artabileceğini belirterek, zanlının tahkikat maksatlı 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.