Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Derviş Hurma mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ, huzurda bulunan zanlı Derviş Hurma’nın Temmuz - Ekim 2023 tarihleri arasında faaliyet gösteren Alex’in yeri isimli işletmede çalıştığı dönemde Miyamilya Restoran’a vermiş olduğu ekmeklerin karşılığı olan toplam 31.750 TL tahsil ettikten sonra iş yerine teslim etmeyerek sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine arana kişi ilan edildiğini ve 19 Temmuz 2024 tarihinde KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada Girne Limanında görevli muhaceret personeli tarafından tespit edilerek derdest emri ışığında tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadelerin yanında, zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.