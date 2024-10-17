Turnuva iki gün sürecek, 4 takım mücadele edecek

KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun dört takımın katılımıyla organize ettiği “Mustafa Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Anı Turnuvası”, yarın sabah başlıyor. Turnuva iki gün sürecek.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde anı turnuvasıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Fenerbahçe İstanbul Jet Takımın İdari Menejeri Ogün Karataş, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Mustafa Çelik’in eşi Özlem Çelik ve basın mensupları yer aldı.

Çelik anısına dört takım mücadele edecek

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 18-19 Ekim tarihlerinde yer alacak turnuvada ev sahibi KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yanı sıra Fenerbahçe İstanbul Jet, TSK Rehabilitasyon ve Tosyalı İskenderun takımları sahada olacak.

Takımlara verilecek ödül öncesinde, hayatını kaybeden federasyon başkanları ile sporcuların yakınlarına plaket takdim edilecek.

14 Kasım 2011’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Kurucu Başkanı olan ve tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimine önemli katkılar sağlayan Mustafa Çelik, engellilerin hak kazanımda önemli adımlar atmıştı.

Akdeniz

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Mustafa Çelik’in ülkede engelli sporları ve hakları ile özdeşleşen bir birey olduğunu söyledi.

2011’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çelik’i rahmetle anan Akdeniz, “Çelik, ülkedeki tekerlekli sandalye basketbolunun Türkiye Süper Ligi'nde yer alması, Avrupa Kupalarına katılması ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin engelli hakları noktasında en temel taşı koyan bireydi.” dedi.

İlerleyen zamanlarda farklı branşların da katılımıyla ülkedeki engelli sporlarına daha büyük yön verilmesini ümit eden Akdeniz, söz konusu organizasyona katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kurulduğu günden bu yana ülkedeki engelli alanlarında çok ciddi lokomotif rol üstlendiğini ifade eden Akdeniz, “Engelli bireyin toplumdaki farkındalığından ve engelli haklarıyla ilgili birçok konuda lokomotif rol üstlenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada profesyonel takıma dönüşmüş, Türkiye Süper Ligi’ndeki dev kulüplerle eşit koşullarda maç yapabiliyor duruma gelmiştir. Bu, ülkemiz adına çok önemli bir açılım. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Kupalarında yer alıyor ve ülkemizi oralarda temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz, engelli bireylerin topluma tam ve etkin katılımında çok ciddi bir rol üstlendiğini vurguladı.

- Özlem Çelik

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Mustafa Çelik’in eşi Özlem Çelik, çok değişik duygular içinde olduğunu belirterek “Hem mutlu, hem de hüzünlüyüm. Mustafa anılıyor...” dedi.

Turnuvaya katkı koyanlara teşekkürlerini ileten Özlem Çelik, eşinin “Sevgi her engeli aşar” sözünü hatırlattı.

- Karataş

Fenerbahçe İstanbul Jet Takımın İdari Menejeri Ogün Karataş da, bu organzasyonu düzenleyen KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’e teşekkürlerini sundu.

Mustafa Çelik ile tanışıklığının olduğunu ve yıllardır tekerlekli sandalye basketbol faaliyetlerinin içinde bulunduğunu kaydeden Karataş, Çelik’in tekerlekli sandalye basketboluna ciddi katkıları olduğunu söyledi.

Karataş, tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimi için karşılıklı görüşmeler ve faaliyetler içinde olduklarını kaydederek, karşılıklı istişarelerini sürdürdüklerini ifade etti.

- Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de Mustafa Çelik’in anısına gerçekleştirilecek turnuvada, halkla kendilerini buluşturdukları için teşekkürlerini iletti.

Çelik’in kendileri için çok önemli biri olduğunu belirten Kibrit, “Gerek Türkiye’de gerekse ülkemizde tekerlekli sandalye basketbolundan bahsedildiğinde, akıllara gelen ilk isimlerden biridir.” diye konuştu.

Çelik’i rahmet, özlem ve şükranla anan Kibrit, kendisini unutmayacaklarını ve onun açtığı yolda ve kendilerine devrettiği bayrağı daha yükseklere çıkarmak için mücadele vereceklerini dile getirdi.

(MK/GÜL) Fotoğraflı

Haber: Mehmet Kara- Fotoğraf: Timuçin Yıldırım