MUSİAD KKTC, Kıbrıs Türk halkının kararlı direnişini taçlandırarak bugünkü barış ve özgürlük ortamını yaratan 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

MUSİAD KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yaptığı açıklama şöyle;

“Bütün dünyanın yakından izlediği gibi, 20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı bölgemiz daha güvensiz ve çatışmalara açık durumunu devam ettirecek, sadece Kıbrıslı Türkler değil, Kıbrıs Rum halkı da daha güvensiz bir ortamda ENOSİS tehdidi altında yaşamaya devam edeceklerdi. Bu açık gerçekliğe karşın bugünkü sorunların Barış Harekatı’ nın sonuçlarına göre çözümlenmekten kaçınılması, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin önündeki en büyük engel olarak görülmelidir. Bugünkü sorunlara çözüm ararken, Barış Harekatı’ nın yarattığı sonuçlar mutlaka dikkate alınmalı ve bölgemizin bir gerçekliği olarak hukuki zemine oturtulmalıdır.

Bu duygu ve düşünceler içinde olan MÜSİAD-KKTC camiası olarak, bu mukaddes vatan topraklarının korunması, bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Mutlu Barış harekatının 49. Yıl dönümü vesilesi ile Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramını en içten duygularla kutlar, gelecek günlerin daha güzel olacağına ilişkin inancını halkımızla paylaşırız.

Bayramımız kutlu olsun”