MURAT CİVELEK BU AMAMBARGO !!! NİYE SPORCUMUZUN YANINDAYIZ

Ergün Yahat

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek yaptığı basın açıklamasında Spor Dairesinin sporcumuza bir nevi ambargo uygulamasına anlam veremediğini dernek olarak bu sporcumuzun yanindayız dedi.

Civelek açıklamasında pist bisikleti yarışı 2023 Türkiye Şampiyonu ve Balkan 3.sü olan üyemiz Emre Kaplan Avrupa Şampiyonasına hazırlık olan Portekiz’deki yarışlar için Türkiye Milli Takımıının Konya’daki kampına davet almış fakat anlam veremediğimiz şekilde Spor Dairesi gururumuz olan sporcumuzun gidişi ile ilgili desteklerini askıya almıştır.

Buradan tüm kamuoyunun bilmesini isteriz ki sporcumuzun her koşulda yanında olacağız ve Avrupa Şampiyonası yolunda ki tüm ihtiyaçlarını karşılayıp böylesi bir tarihi fırsatı birilerinin saçma sapan kararları yüzünden kaçırmasına izin vermeyeceğiz.

Ülke sporunu yönettiğini zannedenler de “gençlerimiz ambargo altında” masalını anlatıp uyumaya, uyutmaya devam etsinler !! M

urat Zeki Civelek Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı