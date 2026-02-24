Londra’daki bir hastanede doğan Hugo Powel 3,09 kilo.

Avrupa’da daha önce bu yöntemle iki bebek doğurulmuştu.

The Guardian’ın haberine göre Grace Bell adlı anne Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromuyla doğmuş. Bu sendromda rahim ya hiç yok ya da gelişimi yetersiz.

‘Mucize’

Gençken çocuk sahibi olamayacağı söylenen kadın, Hugo’nun doğumunu ‘mucize’ olarak nitelendirdi: “Olabileceğini asla düşünmemiştim. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bağışçıma ve ailesine ne kadar teşekkür etsem az. Bir yabancıya yaptıkları iyilik, annelik hayalimi gerçekleştirebilmemin sebebi.”

Bell, 2024’teki nakilden birkaç ay sonra kısırlık tedavisine başlamış. Hugo, Aralık 2025’te doğmuş.

Donörden alınan diğer beş organ da dört kişiye nakledilerek başkalarının hayatını kurtarmış.

‘Bıraktığı mirastan gururluyuz’

Bağışçının ailesi şunları söyledi:

“Kızımızı kaybetmek, dünyamızı kelimelerle ifade edemeyeceğimiz biçimde altüst etti.

Organ bağışı sayesinde diğer ailelere zaman kazandırdı, umut verdi, şimdi de yaşam armağan etti.

Anne ve babası olarak gurur duyuyoruz.”

Bell ve eşi Steve Powell, Hugo’ya jinekolojik cerrahi danışmanı Prof. Richard Smith’in adını ikinci ad olarak seçti.

Doğuma katılan Smith “İnanılmaz bir yolculuktu. Tüm ekibimiz bunun gerçekleşmesi için yıllarca birlikte çalıştı. Bu yüzden benim için harika, muhteşem bir şeydi” dedi.

Rahim, Bell’in ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmaması için çıkarılacak.

Dünya genelinde ölü donörlerden alınan rahimlerle 25 ila 30 bebek dünyaya geldi. Rahim nakillerinin üçte ikisinden fazlası canlı donörlerden, üçte biriyse ölü donörlerden yapılıyor.