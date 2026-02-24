Arjantin Profesyonel Futbol Ligi, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından durdu. 5-8 Mart tarihleri arasında oynanması planlanan 9. hafta maçları ertelendi.

Soruşturmayı Arjantin Gelir ve Gümrük Kontrol Ajansı yürütüyor. Bu kurum, geride kalan iki yılda federasyonun vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etti.



14 MİLYAR DOLAR

Kaçırılan vergi tutarının yaklaşık 14 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Federasyonsa bu iddiaları reddediyor. Federasyon borcun sıfır olduğunu gösteren resmi belgelerin kulüplere sunulduğu ifade edildi.

Soruşturma nedeniyle Profesyonel Lig Yönetim Kurulu tüm liglerdeki maçları ertelediğini açıkladı.