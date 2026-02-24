Trump, çok sayıda ülkeye ek gümrük vergilerinin olduğu kararnameyi 1 Ağustos 2025’te imzalamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Ocak’ta bu kararı üçe karşı altı oyla iptal etmişti.

ABD başkanı bu sefer tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, oranı daha sonra yüzde 15’e çıkarmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri şimdilik sadece yüzde 10’luk kararnamenin imzalandığını, yüzde 5’lik artışın ileride yürürlüğe konulacağını duyurdu.

Hükümete ilk dava FedEx’ten

Yeni gümrük vergileri iş dünyasında belirsizliği artırırken hükümete karşı ilk yasal adımı ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx attı.

FedEx, ABD Yüksek Mahkemesi’nin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Şubat 2025’ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı öne sürüldü.