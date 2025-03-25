Güney Kıbrıs’ta kendi kendini ilan eden “Mücadeleci Kurtuluş Devrimci Epalksi” isimli oluşumun, “Türk ve İngiliz işgaline karşı mücadelenin başladığı” şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi kendilerini “Mücadeleci Kurtuluş Devrim Epalksi” ismiyle tanıtan oluşumun, ilk kez araçların ön camlarına koydukları bildirilerle ortaya çıktıklarını ayrıca “X” platformu hesaplarının da bulunduğu yönünde açıklama yaptıklarını yazdı.

Habere göre bahse konu oluşum açıklamasında “Türkiye ve İngiliz işgaline karşı kurtuluş mücadelesinin başladığını, 50 yıldır, işgal olan büyük sorununun barışçıl çözümü için sabır gösterdiklerini, maalesef tüm çabaların sonuçsuz kaldığını, ülkenin yarısının, Türk işgalcinin çizmeleri altına kalmaya devam ettiğini, bugünden itibaren oluşumlarının Türk işgaline karşı uzun bir mücadele başlattığını” duyurdu.

Oluşum açıklamasında ayrıca özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinde kendileri ile birlikte güçlerini birleştirmeleri için Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıslı Türklere, Maronitlere ve Ermenilere çağrıda bulundu.