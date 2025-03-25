(Kamalı Haber) - Girne’de yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çaparak ölümüne neden olan Miraç Genç mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Timuçin Nadir mahkemede olguları aktardı. Polis, 18.03.2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Miraç Genç’in (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, VD 737 plakalı araç sürücüsü Miraç Genç’in tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söylerken, kanında da inceleme yapılmadığını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını söyledi. Polis, kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu söylerken, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde otopsi işlemlerinin tamamlandığını, 4 ifade alındığını söyledi. Polis, otopsi sonucuna göre Aldemir’in kaza sonucu öldüğünün teyit edildiğini açıkladı. Polis yapılan soruşturmada, zanlının 7 yaşından beri sağ gözünün protez olduğunun tespit edildiğini, ancak ehliyetinde gözü ile ilgili uyarı ibaresi olmadığını, bu konuyla ilgili ehliyet müfettişliğinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, Ehliyet Müfettişliğinde başlatılan soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yazı yazılacağını kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis çavuşu Nadir, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.