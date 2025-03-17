Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, toplumun MS’i tanımasının, farkında olup MS hastalarına destek olmasının önemine vurgu yaparak, “MS’i öğren, beniMSe, MSe inat gülüMSe” dedi.

Hançerli, Mart- MS Farkındalık Ayı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, MS hastalarının sorunlarına dikkat çekti ve farkındalık etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Sibel Hançerli, zaman zaman yaşanan ilaç eksikliği ve istihdam sorunlarının hastaları strese soktuğunun altını çizerek, stresin hastalığı tetiklediğini vurguladı.

“MS Farkındalık Ayı’nda tek derdimiz, MS hastalığı hakkında farkındalık yaratmak olmasını çok isterdik” diyen Hançerli, MS’in ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığı olduğunu ve daha çok 20- 40 yaş arasındaki genç yetişkinlerde görüldüğünü anlattı.

Hançerli, bulaşıcı ve ölümcül olmayan kronik bir hastalık olan MS’in koruyucu ilaçlar sayesinde çoğunlukla kontrol altında tutulabildiğini belirtti.

“Buz dağının sadece görünen kısmını değil, görünmeyen kısmını da bilmeniz gerekir” diyen Hançerli, MS hakkında doğru bilgilere ulaşmanın önemine vurgu yaptı.

Hançerli, MS hastalığını topluma anlatmak ve MS hastalarının yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekip, farkındalık yaratmak amacıyla 19 Mart Çarşamba saat 08:30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana giriş kapısı önünde broşür dağıtılacağını duyurdu.

Sibel Hançerli, etkinlik sonrasında, MS hastalarının “ikinci evimiz” diye tanımadığı Nöroloji Servisi’nde her zaman hastaların yanında olan doktorlara ve hemşirelere teşekkür ziyareti yapılacağını da belirtti.

Hançerli, “Bizler MS’i yaşıyoruz. Sizlerin de MS’i tanımanız, farkında olup bizlere destek olmanız en büyük dileğimiz... MS’i öğren, beniMSe, MSe inat gülüMSe” dedi.

22 Mart Cumartesi gün 14.00-15.30 saatleri arasında Uzman Fizyoterapist Şahveren Yücel tarafından hastalara “MS’te Solunum Egzersizleri“ konusunda eğitim verileceğini de duyuran Hançerli, hastaları etkinliklere katılmaya çağırdı.