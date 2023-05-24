Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Muhammed Mustafa Ketkanlı (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde giderken, yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Meryem Duman’a (K-49) çarptı. Kazada, yaya Meryem Duman ve motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa Ketkanlı yaralandı. Meryem Duman, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken; Muhammed Mustafa Ketkanlı, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Girne’de motosiklet sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada, yaya da motosiklet sürücüsü de yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Muhammed Mustafa Ketkanlı (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde giderken, yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Meryem Duman’a (K-49) çarptı. Kazada, yaya Meryem Duman ve motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa Ketkanlı yaralandı. Meryem Duman, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken; Muhammed Mustafa Ketkanlı, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
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