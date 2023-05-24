Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Muhammed Mustafa Ketkanlı (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde giderken, yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Meryem Duman’a (K-49) çarptı. Kazada, yaya Meryem Duman ve motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa Ketkanlı yaralandı. Meryem Duman, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken; Muhammed Mustafa Ketkanlı, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.