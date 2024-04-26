Motosiklet Drag ve Triatlon yarışı nedeniyle Pazar günü İskele Karpaz Bölgesi’nde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis’ten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek motosiklet drag yarışı nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Çayırova Çemberi ile Senmar Süpermarket Çemberi arasındaki kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Ulaşım Çayırova köy içi yollarından sağlanacak.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından ise 06.00-12.00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Long Beach bölgesi, Salamis Çemberi, Ötüken Çemberi, Granel Çemberi ile İskele Çemberi arasında kalan yol güzergahında triatlon yarışı yapılacağından güzergah üzerinde bulunan tüm kavşak ve çemberlerdeki trafik akışı polis tarafından yönetilerek gerektiğinde araç trafiğine kapatılacak.

Yarışlar devam ettiği sürece belirtilen yolları kullanacak sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.