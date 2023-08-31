Bakanlar Kurulu, “Motorlu Araç Sürüş Sınavına Erken Girebilmek İçin Yasa Gücünde Kararname” çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname, 31 Kasım 2023 tarihine kadar verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınavına girebilmek için yürürlükte bulunan harçların üç katını ödemeyi kapsıyor

Yasa Gücünde Kararname şöyle:

“Motorlu Araç Sürüş Sınavına girecek olan kişilerin 31 Kasım 2023 tarihine kadar verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınava girebilmeleri için, yasaya ekli Ek Kısım II'de belirtilen Motorlu Araç Sürüş Sınavı ücretinin 3 (üç) katını ödemesi halinde başvuru tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde Motorlu Araç Sürüş Sınavına girebilmesini kapsar.

Motorlu Araç Sürüş Sınavına girecek olan kişilerin 31 Kasım 2023 tarihine kadar verilecek olan sınav tarihinden daha erken tarihte sürüş sınava girebilmek için, Yasaya ekli Ek Kısım II' de belirtilen Motorlu Araç Sürüş Sınavı ücretinin 3 (üç) katını ödemesi halinde başvuru tarihinden itibaren 5(beş) iş günü içerisinde Motorlu Araç Sürüş Sınavına girebilecekler.”