MORMENEKŞE KÖYÜNE ATEŞ DÜŞTÜ

Ergün Yahat

Mormenekşe köyünün sevilen sayılan insanlarından Bilal Arkın tatil icin bulunduğu Adana’nın Feke İlçesinde girdiği su kuyusunda hayatını kaybetti.

Kozan Medyadan alınan bilgiye göre su kuyusuna giren Eyüp Bircan(60) Bilal Arkın (60) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay ilçeye bağlı Şahmuratlı mahallesi Çokça mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre su kuyusuna giren Bilal Arkın isimli vatandaş girdiği kuyudan çıkamayınca Eyüp Bircan isimli vatandaş yardım amaçlı kuyuya girdi. Haber verilmesi üzerine Olay yerine Sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma güvenlik önlemi alırken Cankur ekipleri tarafından kurtarma çalışmalarına başlandı. Yapılan uzun çalışmalar sonucunda Arkın ve Bircan’ın cansız bedenleri kuyudan çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna Gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.