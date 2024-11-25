Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu Güney Kıbrıs’ın, yatırım notunu, uzun yıllar sonra A’ya yükseltti.

Politis gazetesi, Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun Güney Kıbrıs yatırım notunu, 13 yıl aradan sonra Baa2’den A3’e yükselttiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun, kredi notunu iki basamak yükseltmesinin hükümetin politikalarına ve ekonomisine duyulan güveni gösterdiğini ifade etti.

Hristodulidis, bunun yatırımların çekilmesine katkı sağlayacağını da belirtti.

Maliye Bakanı Makis Keranvos açıklamasında, Moddy’s tarafından yatırım notunun yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keravnos, not yükseltmenin, hükümetin uyguladığı finans politikası ve tedbir ekonomisinin bir sonucu olduğuna dikkati çekti.

Merkez Bankası Başkanı Hristodulidis Patsalidis de bir açıklama yaparak bunun çok değerli olduğunu kaydetti.

Fileleftheros gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de, 13 yıl aradan sonra ülkenin notunu iki basamak yükseltmesinin hükümetin uyguladığı politikalara yönelik güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Letimbiotis hükümetin, aynı sorumluluk, ihtiyat ve vizyonla aynı yolda yürümeye devam edeceğini de belirtti.