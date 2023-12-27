Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

İsrail'in İşgal Altındaki Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Düzenlediği Saldırıda 6 Kişi Öldü İsrail'in İşgal Altındaki Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Düzenlediği Saldırıda 6 Kişi Öldü

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.