Kahire'de onuncusu düzenlenen üçlü zirvede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yer aldı.

Sisi, zirvenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Mısır, Yunanistan ve GKRY arasındaki üçlü mekanizma kapsamında düzenlenen zirveye katılanları selamladı.

Geçmiş yılların bu mekanizmanın sadece bölgesel meseleleri tartışmak için değil aynı zamanda bölgedeki istikrarı artırmayı amaçlayan sağlam bir ortaklık olduğunu kanıtladığını kaydeden Sisi, bölgedeki istikrarın, siyasi, ekonomik ve sosyal konulardaki zorluklarla mücadelede gösterilen işbirliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Sisi, özellikle Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler dikkate alındığında üç ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Bölgede huzurun sağlanması ve krizlerin aşılması için sarf edilen çabaların ve baskıların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydeden Sisi, bu krizler arasında öne çıkanların Gazze Şeridi ve Lübnan'a yöneltilen saldırılar, Suriye, Libya, Yemen ve Sudan'da istikrarın sağlanması, bölgede çatışmaların daha da tırmanmasının ve kapsamlı bir savaşa dönüştürülmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.

Sisi, topyekûn bir savaşa dönüşmesi halinde herkes üzerinde siyasi, ekonomik veya güvenlik etkilerinin yanı sıra benzeri görülmemiş sığınmacı ve yasadışı göç dalgaları gibi yıkıcı yansımaları olacağını kaydetti.

Mısır, Yunanistan ve GKRY arasında zirvenin ilki Kasım 2014'te düzenlenmişti.

Mısır basının yer alan haberlere göre Kahire'deki zirvenin aralarında iş forumu düzenlenmesi bekleniyor.