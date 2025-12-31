Açıklamada, Kahire'nin, "Suudi Arabistan ve BAE'nin, Yemen'deki mevcut gelişmelerle aklıselim ile başa çıkma konusunda istekli olduklarına tam güven duyduğu" ifade edildi.

Yemen’in istikrarı, egemenliği ve halkının çıkarlarının korunması çağrısı yapılan açıklamada, Mısır'ın, tansiyonun düşürülmesi ve Yemen’de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdüreceğini vurgulandı.

- Suudi Arabistan'dan BAE'ye "çekilme" çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in talebi doğrultusunda BAE’ye Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, “BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi için Güney Geçiş Konseyini (GGK) sevk ettiğine” işaret ederek, söz konusu eylemleri "ulusal güvenliğe tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.