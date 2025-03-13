Mısır’dan ithal edilen domatesin Güney Lefkoşa’daki bir toptancı halinde “Kıbrıs domatesi” olarak etiketlendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Mısır’dan Güney Kıbrıs’a ithal edilen domateslerin Güney Lefkoşa’da bir toptancı halinde “Kıbrıs domatesi” şeklinde tüccarlara sunulduğunun tespit edildiğini yazdı.

Haberde, yapılan incelemede domateslerin tüm kontrollerden geçerek Güney Kıbrıs’a yasal şekilde girdiklerinin tespit edildiği belirtilirken akıbetlerinin ne olduğuna dair bir bilgiye ise yer verilmedi.