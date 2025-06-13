Güney Kıbrıs’taki Tüm Kıbrıs Barış Konseyi, “March to Gaza” ve “Freedom Flotilla Coalition” inisiyatiflerinin uluslararası çağrısına yanıt vererek 15 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Limasol iskelesinde Gazze için bir dayanışma yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı.

Yürüyüşün Gazze’deki insanlara dayanışma mesajı gönderdiğini ve İsrail devletinin soykırım politikasını kınadığını yazan Haravgi, “Tüm Kıbrıs Barış Konseyi"nin, İsrail devletine sürekli desteğinden dolayı Rum hükümetini de kınadığını belirtti.

Haberde, konseyin, İsrail merkezli “Nadlan Center” şirketinin Güney Kıbrıs’taki İsrail yatırımlarının ileriye götürülmesi amacıyla 18-20 Haziran tarihleri arasında Limasol’da emlak toplantısı düzenlenmesini kınadığı da ifade edildi.