Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Mine Atlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BMGS’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Mine Atlı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Holguin ile görüşmesiyle ilgili, “Açılım yoksa diyalogu sürdürmeyeceğimizi söyledik” ifadelerini eleştirerek, “diyalogdan kaçan bu tutuma karşı Kıbrıs’ta barıştan yana taraf olanların harekete geçmesi gerektiği” görüşünü savundu.

Atlı, “Çözüm süreci ilk kez tökezlemiyor ancak çözüm ve barış yanlısı siyasi partilere, örgütlere, aktivistlere ve hatta birey yurttaşlara her zamankinden daha fazla görev düşüyor. Tatar’ın bu sözlerine karşı diyalog yolunun açık tutulması için ortak tavır almalı, toplumlararası diyaloğu güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye-Yunanistan ilişkileri örneği karşımızda” diyen Atlı, “Biz Kıbrıslı Türk toplumu olarak kendi ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış ve refah isteyen bir toplumuz. Türkiye ve Yunanistan bugün ilişkileri güçlendiriyor, sorunlara değil, nerelerde iş birliği yapılabileceğine odaklanıyor...” dedi.

Atlı, Kıbrıs sorununa adil bir çözüm arayışı hedefiyle toplumlararası diyalog ve iş birliğinin vazgeçilemez olduğu görüşünü de yineledi.