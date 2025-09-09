Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, suç odakları tarafından canıyla tehdit edilen Gazeteci Canan Onurer’e destek belirtip, konunun, hükümet tarafından derhal aydınlatılması gereken mühim bir mesele olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Çeler, bir ülkedeki demokratik gerilemenin en önemli işaretlerinden birisinin de medya üzerindeki baskının artması olduğunu belirterek, gazetecilerin mesleklerini özgür bir ortamda icra edebilmesinin yaşamsal önemde olduğunu vurguladı.

Çeler, açıklamasında “Basın özgür değilse ve çeşitli yollarla baskı altında tutuluyorsa kamuoyunun sağlıklı biçimde oluşması mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

-“Onurer’in yanındayız, olayın derhal aydınlatılmasını talep ediyoruz”

Ülkede gazetecilerin üzerindeki baskının çok yönlü bir hale gelmesini kaygıyla izlediklerini belirten Çeler, bir yandan en üst makamdakilerin dava yoluyla haber ve görüşlerin serbestçe yayılmasını önlemeye çalıştığını diğer yandan da suç odaklarının genel kamu güvenliğini tehlikeye atacak düzeyde palazlanmasının, basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit boyutuna ulaştığını kaydetti.

Çeler “Son olarak gazeteci Canan Onurer’in açık bir tehdide maruz kalması, hiç kimsenin hafife alamayacağı son derece ciddi bir durumdur. TDP olarak hem Canan Onurer’in hem de tüm medya mensuplarının yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Hükümet ve ilgili kurumlar, bu olayı ivedilikle aydınlatmak, tehdit sahiplerini ortaya çıkarmak ve en kısa sürede yargıya teslim etmekle mükelleftir. Sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.