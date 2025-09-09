Lefkoşa’nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 455’inci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, KTBK ve GKK temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, siyasi parti temsilcileri ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tamamlandı.