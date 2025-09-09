(Kamalı Haber) – Kermiya’da Metehan Kara Giriş kapısında 200 adet av fişeği ile suçüstü tutuklanan zanlı Mustafa Yaslıhan yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yusuf Memekşeli olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00’de Kermiya’da Metehan Kara Giriş kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı bir Polis ekibince Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a AA954C plakalı araç ile giriş yapan zanlı Mustafa Yaslıhan’ın aracında yapılan kontrolde aracın arka koltuk altında 8 paket B&P marka 12 Kalibre toplam 200 adet av tüfeği fişeğini Yetkili Makamdan izin almaksızın İthal ederek, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufunda bulunduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü hali tutuklanarak, konu fişeklerin emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.