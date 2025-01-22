Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Onur Olguner yazılı açıklamasında Türkiye’nin Bolu ilinde yaşanan yangın felaketinin tedbirsizlik ve önlem eksikliklerinin acı sonuçlarını bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti ve yangın güvenliğiyle ilgili düzenlemelerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Olguner, 2017 yılında Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) çatısı altında oluşturulan komisyonun, ilgili tüm meslek odalarının ve paydaşların katılımıyla kapsamlı bir yangın yönetmeliği hazırladığını belirtti.

Bu yönetmeliğin mimari, makine, elektrik ve kimya mühendisliği gibi disiplinlerin uzmanlıklarıyla desteklenerek titizlikle hazırlandığını dile getiren Olguner, tüzüğün itfaiye, sivil savunma ve şehir planlama gibi devlet kurumlarının görüşleri alınarak 2018 yılında Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu kaydetti.

Hükümet değişiklikleri ve yaşanan gecikmeler nedeniyle tüzüğün hâlâ onaylanmadığını ifade eden Olguner, gecikmenin, toplumu büyük risklere maruz bıraktığını belirtti.

Olguner, "Halkın güvenliğini sağlamak adına Yangın Yönetmeliği Tüzüğü bir an önce KKTC Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Umuyoruz KKTC Bakanlar Kurulu çağrımıza kulak vererek bu tüzüğü hayata geçirecektir.”