Milli Mücadele Vakfı yeni Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Mütevelli Heyeti başkanlığını Aziz Gülbahar üstlendi. Özer Kanlı ise Mütevelli Heyeti başkan vekilliğine getirildi.

Milli Mücadele Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, eski Dışişleri Bakanı Taner Etkin’in Milli Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti başkanlığını kendi rızası ile Aziz Gülbahar’a devretmesi ve bazı mütevelli heyeti üyelerinin yaş koşulu nedeniyle üyelikten ayrılmalarından dolayı Milli Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti yeniden oluşturularak, Vakıflar Örgütü Din İşleri Dairesi Müdürlüğü’ne bildirildi.

Mütevelli Heyeti’nin diğer 9 üyesi şu şekilde:

“Av. Feyzi Hansel, Prof. Dr. Özgür Özerdem, Özgür Yeleğen, Mehmet Dağman, Ahmet Tolga, Do. Dr. Münevver Çağın, Mehmet Öztürk, Gökhan Güler, Aziz Karaaziz"

Milli Mücadele Vakfı yeni Yönetim Kurulu ise şu üyelerden oluşturuldu:

“Prof. Dr.Oğuz Karakartal, Esat Altay, Dr. Görgün Bayraktaroğlu, Arif Sonuç, Çağın Zort, Ahmet Karınca, İbrahim Aslan, Hurşide Baybora”

- Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Gülbahar

Ulusal Mücadele Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Gülbahar, yaptığı açıklamada, hedeflerini şu şekilde belirtti:

“Atatürkçü çizgide ilerlemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine yönelik tüm tehditlerle, çağdaş demokratik kurallar çerçevesinde mücadele etmek, egemenliğimizi, özgürlüğümüzü, güvenliğimizi korumak, kollamak, devletimizi her alanda yüceltmek, kalkındırmak, halkımızın refah seviyesini yükseltmek, garantörümüz Anavatan Türkiye ile aramızdaki kardeşlik hukukunu daha ileri noktalara taşımak.”

Gülbahar, hedefleri doğrultusunda, temas ve girişimlerde bulunacaklarını, halkı aydınlatıcı seminer, konferans ve toplantılar düzenleyeceklerini kaydetti.

“Gelinen noktada, netleşen Rum uzlaşmazlığı karşısında halkımızın büyük çoğunluğunun özümsediği, benimsediği Anavatanımız Türkiye’nin bir bütün olarak destek verdiği egemen eşitliğimizin kabul edilmesi ve KKTC’nin Rum Devleti ile uluslararası alanda eşit statüye sahip olmasının muhataplarımız tarafından kabul edilmesi mücadelesinin ileri götürülmesi için çalışmak milli davanın bir gereğidir.” diyen Gülbahar, Kıbrıs’ta çözümün ancak gerçeklerin kabullenilmesi, yani iki devletin varlığının idraki ile mümkün olduğunu söyledi.

Gelecek kuşaklar ve bölge için kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma isteniyorsa bunun başlangıcının Kıbrıs’ta var olan iki egemen devletin bir anlaşma ile işbirliği yapması olduğunu ifade eden Gülbahar, “halkı olmayacak şeylerle meşgul etmek ve Rumların oyalama taktiklerine alet olmanın doğru bir yaklaşım olmadığını” ifade etti.

Gülbahar, şunları kaydetti:

“Halkımızın en temel arzusu bir an önce ekonomik sıkıntılarının giderilmesi, devletimize de zarar veren rahatsız edici, yasalara aykırı tutum ve davranışlara son verilmesi, hemen hemen her alana, her kesime sıçramış olan kamuoyunun yakından takip ettiği sıkıntıların aşılmasıdır.

Milli Mücadele Vakfı yeni bir döneme girerken bu ulvi davada yetkili organlarımızda görev almayı kabul eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, halkımıza en derin sevgi ve saygılarımızı arz ederim.”