Milli Mücadele Vakfı (MMV) Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs Türk halkı ve Türk milleti için doğru yolun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) sahip çıkmak, tanınması için çaba göstermek olduğunu kaydetti.

Rum tarafının, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ile KKTC’nin uluslararası eşit statüsünü kabul etmeyeceğini yeniden ortaya koyduğunu ifade eden Gülbahar, “Asıl sürdürülebilir olmayan Rumların bu net tutumuna rağmen federasyon istemek, onların peşinden sürüklenmektir” dedi.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, bazı siyasi çevrelerin son zamanlarda yine Rumların Kıbrıs Türkü’nü oyalamak için ister göründükleri federal çözüm için propaganda yapmaya ağırlık vermeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

“Oysa Kıbrıs konusundaki federal çözüm sürecinin 2017’de Crans Montana’da Rumlar tarafından tamamen çökertildiği nettir. Rumların o günkü tutumundan geçen yedi yıla rağmen en küçük bir değişiklik yoktur.

Rum tarafı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’le yapılan görüşmelerde, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ile KKTC’nin uluslararası eşit statüsünü kabul etmeyeceğini yeniden ortaya koydu.”

Kıbrıs Türk halkı ve Türk milletinin, bunun ne demek olduğunu iyi düşünmesi gerektiğini kaydeden Gülbahar, şunları belirtti:

“Bu tutum, Rumların bizi kendi etkin ağırlıklı yönetimlerindeki bir devlete azınlık olarak yamalamak hayallerinin devam ettiğini göstermektedir.

Bu tutum, Rumların bizi olası anlaşmada, olası bir uyuşmazlık durumunda kendilerine mahkum, kendi devleti ile dünyadaki yerini almasına engel konulan bir topluluk olarak tutmak hedeflerini ifade etmektedir.”

-“Federasyon peşinde koşulması hatalı ve Kıbrıs Türkü’nün gerçek menfaatlerine zarar vermektedir”

Tüm bunların hala bazı çevreler tarafından görülmemesi, iyi değerlendirilememesi ve federasyon peşinde koşulmasının hatalı olduğunu ve Kıbrıs Türkü’nün gerçek menfaatlerine zarar verdiğini ifade eden Aziz Gülbahar, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ortaya konulan, Anavatan Türkiye tarafından tamamen desteklenen iki devletli çözüm siyasetini sürdürülebilir bulmayanlar bilmelidir ki asıl sürdürülebilir olmayan Rumların bu net tutumuna rağmen federasyon istemek, onların peşinden sürüklenmektir.

Kıbrıs Türk Halkı ve Türk milleti için doğru yol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, tanınması için çaba göstermektir. 50 yıl devam eden federasyon görüşmeleri biz, Rumların istediği her şeyi vermediğimiz sürece 50-150 yıl daha sonuç vermeyecektir.

Sayın Denktaş, Sayın Talat, Sayın Eroğlu, Sayın Akıncı federasyon görüştüler ama Rum kendi hegemonyasını kurmaktan başka bir şey düşünmediği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin veto hakkına sahip üyelerinin çıkarları Rumları desteklemeyi gerektirdiği için bir anlaşma yapamadılar.”

-“Yeni siyaseti desteklemek, tarihten ders çıkarmaktır”

Aynı yoldan, aynı kararlarla yürünürse varılacak köyün belli olduğunu belirten Gülbahar, “Yeni bir siyaset, yeni bir yol ortaya koymak şarttı ve o yapılmıştır. Bu siyaseti desteklemek aklın yolunu desteklemek, tarihten ders çıkarmaktır” dedi.

Gülbahar, partiler üstü siyaseti benimseyen, tek düşüncesi Kıbrıs Türk halkının özgür, egemen bir şekilde, güven ve refah içinde, çağdaş demokrasi ile yönetilen devletinde yaşaması olan Milli Mücadele Vakfı olarak siyasal partiler ve anavatan Türkiye olmak üzere herkesi bu yönde gayret göstermeye davet etti.