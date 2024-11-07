Milli Eğitim Bakanlığı, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği ve Yakın Doğu Bankası arasında, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla “Teen Card” projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Başkanı Nesligül Onurel ve Yakın Doğu Bank LTD. Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu imza attı.

Protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki pilot okulda öğrenim gören ve Bakanlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler, dernek tarafından toplanan bağışlar ve sağlanacak maddi katkılarla desteklenecek.

Her ay belirli bağış miktarları, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği tarafından belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere Yakın Doğu Bank’ta açılacak hesaplara yatırılacak.

Öğrenciler, Yakın Doğu Bank tarafından sağlanacak Teen Card kartları ile bu destekten faydalanabilecek. Kartlar, yalnızca belirlenen okul kantinlerindeki POS cihazlarında geçerli olacak ve kapalı devre çalışacak. Bu işlemlerden ise herhangi bir ücret veya komisyon alınmayacak.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza destek olmak, onların eğitim hayatlarına katkı sağlamak hem toplumsal sorumluluğumuz hem de en büyük önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Tam Gün Eğitim Uygulaması kapsamında ihtiyaçlı öğrencilere beslenme desteği sağlamak amacıyla, 2023 yılında 10 milyon TL, bu yıl ise 20 milyon TL beslenme desteği verdiklerini belirten Çavuşoğlu, 2025 yılında bu rakamın 40 milyon TL'ye ulaşacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, devletin verdiği desteğin yanı sıra eğitime katkı sağlayan tüm kişi ve kurumları selamladığını belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi temennisinde de bulunan Çavuşoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İskele Mimoza Inner Wheel Derneği ile Yakın Doğu Bank yetkililerine teşekkürlerini iletti ve hayırlı olmasını diledi.

Bu iş birliğinin diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını dileyen Çavuşoğlu, öğrencilerin eğitim hayatlarında her zaman yanlarında olacaklarına vurgu yaptı.

-Onurel

İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Başkanı Nesligül Onurel de, bu proje ile amaçlarının ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin kantinlerden yararlanarak, dengeli beslenmesi ve diğer öğrencilerle bu konuda eşitlenmesi olduğunu belirtti.

Onurel, Kulübün bu büyük projesinde paydaş olan ve değerli katkılarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Yakın Doğu Bank Genel Müdürlüğü’ne, Card Plus Genel Müdürlüğü’ne ve sponsorlar Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ile Şah Limited'e teşekkür etti.