“Bizlere düşen en önemli görev, büyük özveri ve mücadelelerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacak, yüreği vatan sevgisiyle dolu, milli değerlere sahip çıkan gençleri yetiştirmektir.”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bizlere düşen en önemli görev, büyük özveri ve mücadelelerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacak, yüreği vatan sevgisiyle dolu, milli değerlere sahip çıkan gençleri yetiştirmektir.” dedi.

Nazım Çavuşoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtının 49’uncu yıl dönümünü idrak etmenin gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Çavuşoğlu’nun mesajında şunlara yer verdi:

“Değerli halkımız, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan ağır baskılara ve katliamlara dur denilen, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün nişanesi 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü idrak etmenin, büyük coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. 20 Temmuz 1974'te, Türkiye, Kıbrıs Türkü’nü adadan yok etmeye yönelik gerçekleştirilen hain saldırılara, garantörlük haklarını kullanarak müdahale etmiş, ada içerisinde barışın sağlanmasında ve bağımsızlık meşalesinin yakılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 20 Temmuz sabahı, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı barış ve özgürlük harekâtı ile Kıbrıs Türk halkı, anavatanından aldığı güçle baskılara boyun eğmeyeceğini ve yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinden geri adım atmayacağını tüm dünyaya göstererek, kendi egemenliğini ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bilinmesini isterim ki, bizler, bu topraklarda yüzyıllardır süregelen Türk varlığını yaşatmak ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü korumak için hareket etmeye devam edeceğiz. Bu noktada bizlere düşen en önemli görev, büyük özveri ve mücadelelerle kurulan KKTC’yi sonsuza dek yaşatacak, yüreği vatan sevgisiyle dolu, milli değerlere sahip çıkan gençleri yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, hayatlarını halkına ve varoluş mücadelesine adayan merhum liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ı, Kıbrıs’a barışı ve huzuru getiren Barış Harekâtının kararını veren dönemin TC Başbakanı Bülent Ecevit’i ve Kıbrıs Türkü’nün kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”