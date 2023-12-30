"Okulların fiziki yapılarını güçlendirmek, öğrencilere ve öğretmenlere daha çağdaş, daha donanımlı, daha iyi koşullar sağlamak en öncelikli hedefimiz olacak"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşadıkları acı tecrübelerin tekrarlanmaması için okulların fiziki yapılarını güçlendirmenin, öğrencilere ve öğretmenlere daha çağdaş daha donanımlı, daha iyi koşullar sağlamanın en öncelikli hedefleri olacağını kaydetti ve “Bu amaçla yeni yılda kararlılıkla çalışacak ve toplumun geleceği için gerekli adımları atacağız” dedi.

Çavuşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük umutlarla karşıladığımız 2023 yılını, tarifi imkansız acılar biriktirdiğimiz ve daha önce hiç deneyimlemediğimiz zorluklarla karşılaştığımız bir yıl olarak geride bırakıyoruz.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde kaybettiğimiz canlarımızın acısını ve üzüntüsünü, yıl boyunca yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ve hayatımız boyunca yaşamaya devam edeceğiz.

Deprem nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızın ve Şampiyon Melekler'imizin üzüntüsünü paylaştığımı ve anılarını yaşatmaya kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Onların isimleri ve anıları asla geride bırakılmayacak, unutulmayacaktır.

2024 yılına girerken belirtmek isterim ki, yaşadığımız acı tecrübelerin tekrarlanmaması adına okullarımızın fiziki yapılarını güçlendirmek, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize daha çağdaş daha donanımlı ve daha iyi koşullar sağlamak en öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu amaçla, yeni yılda kararlılıkla çalışacak ve toplumumuzun geleceği için gerekli adımları atacağız.

2023 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen, 2024 yılına umutla bakıyor, yeni yılın halkımıza, eğitim camiamıza ve insanlığa sağlık, mutluluk, kardeşlik, barış ve huzur getireceğine inanıyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi sadece bilgiyle değil, aynı zamanda değerlerle donatarak onları güçlü bireyler haline getirmek için çaba gösteren sizlere, yıl boyunca gösterdiğiniz emeklerden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Yeni yılda da, sizlerin bilgi birikimi ve deneyimleriyle geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımın sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz; sizler, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğisiniz. Bilmenizi isterim ki, sizin potansiyelinizi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.

Yeni yılda, koyduğunuz hedeflerin gerçekleşmesini temenni ediyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum.”