Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Emrullayev ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulunuyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’na temaslarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi eşlik etti.

Bakü temasları boyunca KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile Müşavir Ulaş Kıvılcım da heyette yer aldı.

Çavuşoğlu, Bakü'de, Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarı, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

Çavuşoğlu ardından Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede, “KKTC üniversitelerine Azerbaycan'dan öğrenci getirilmesi, üniversiteler arası iş birliğinin artırılması, ortak programlar açılması, akademisyen iş birliği ve değişimi” gibi konular ele alındı.

Heyetler arası görüşmede konuşan Çavuşoğlu, Azerbaycan halkının “kardeş halk” olduğunu vurgulayarak, ziyaretin amacının; iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Azerbaycanlı gençlerle KKTC'li gençleri buluşturmak olduğunu ifade etti.

-Çavuşoğlu: “Bakü’ye bir eğitim ataşesi göndermeyi planlıyoruz”

"Bir millet üç devlet” olgusunun altını doldurmak için geldiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu bağlamda, “gençlerimiz ve onların eğitimi için neler yapabileceğimizi konuşmak ve iş birliğimizi pekiştirmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile eğitim alanındaki yakınlaşmayı desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu nedenle en kısa zamanda Bakü’ye eğitim ataşesi göndermeyi planladıklarını kaydetti.

Üniversiteler arası yakınlaşmayı sağlamak amacıyla akademisyen değişimini desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, yükseköğretim temaslarını güçlendirmek adına DAÜ ve LAÜ rektörleri ile birlikte temaslarını gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, rektörlerin de Azerbaycanlı gençlerin KKTC’de eğitim almalarına katkı koymak ve burslu öğrenci okutmak adına sürece destek vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de burs imkanları yaratacağız. Üniversitelerimizin yükseköğretimde çekim merkezi olması için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk dünyası arasındaki yakınlaşma ve iş birliği güçlendikçe, Türk devletlerinin de gücünün artacağını ve dünyanın en büyük ve en güçlü birliğini oluşturacağını söyleyen Çavuşoğlu “Biz Türk devletleri ile ilişkilerimizi en üst noktaya taşımakta kararlıyız. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Sizleri de KKTC’ye ye davet ediyoruz. Bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlik için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

-Emrullayev: “İş birliği için destek olmaya hazırız”

Bakanlık açıklamasına göre, Azerbacan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizi ve heyetinizi bakanlığımızda ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Biz de iş birliği çalışmalarına destek olmaya hazırız.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekerek, öğrenci hareketliliği konusunda iki bakanın girişimlerini destekleyeceklerini ifade etti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, Emrullayev’e desteklerinden ve kabulünden dolayı teşekkür ederek, Azerbaycanlı öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından Emrullayev, Çavuşoğlu’nu, onuruna verdiği öğle yemeğinde ağırladı.

-KKTC Bakü Temsilciliğine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında KKTC Bakü Temsilciliği'ni de ziyaret etti. Çavuşoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan temasları süresince gösterilen yakın ilgi ve destek için teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, temsilcilik personeline de çalışmalarında başarılar diledi.

-Çavuşoğlu, Azerbaycan basınına demeç verdi

Çavuşoğlu, Azerbaycan basın mensuplarıyla da bir araya gelerek demeç verdi. DAÜ Rektörü Kılıç ve LAÜ Rektörü Yükselen de basına mülakatlar vererek KKTC yüksek öğrenimine ilişkin soruları yanıtladı.