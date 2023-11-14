“KKTC’ye sonsuza dek sahip çıkarak, ay yıldızlı bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettireceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan cumhuriyetin 40. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza dek sahip çıkarak, ay yıldızlı bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettireceklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin simgesi olan Cumhuriyetimizin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın büyük coşkusunu, gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk Halkı, yıllarca sürdürdüğü varoluş mücadelesini 15 Kasım 1983’te bağımsız bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ederek taçlandırmış ve bu topraklarda ilelebet var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bilinmelidir ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, barışçıl bir şekilde varlığını sürdürmeye ve bölgede istikrarın teminatı olmaya devam edecektir.

Bugün, bizlere düşen en büyük görev, bağımsız bir devlete sahip olmanın bilinciyle hareket ederek, geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak ve ay yıldızlı bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanma mücadelesi veren önderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı ve vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle selamlıyor, kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”