Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfil mesajında, Kıbrıs Türk kadınının mücadele yıllarında büyük özveriler gösterdiğini ve KKTC’nin kurulmasında önemli aşamalarda aldıkları görevleri başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Kadınların bugün ise ülkenin kalkınması için çalıştığını belirten Karanfil, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kadın milletvekili sayısının da artması gerektiğini vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir kadının hayatınıza olan katkısının önemi, sadece bir günde anlatılamaz ya da takdir edilemez. Annenizin, kız kardeşinizin, eşinizin ya da arkadaşlarınızın hayatınızda mutlaka önemli bir etkisi vardır ve onların varlığı, hayatınızı daha da anlamlı hale getirebilir. Haklarından vazgeçmeyi düşünmeyen ve kendisine sonuna kadar güvenen güçlü kadınların bu özel gününü sizler için hazırladığımız mesajlar aracılığı ile kutlayabilirsiniz.”