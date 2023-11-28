Girne’de dün ölü olarak bulunan ve boğularak öldüğü tahmin edilen Mikhail Kamyshanov’un ölümüyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve tadilat halinde bulunan bir dükkan içerisinde ölü bulunan Mikhail Kamyshanov’un (E-40), şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı görülen S.M.(E-39), K.K.(K-36) ve A.V.(E-58) tutuklanarak, Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartıldı ve aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri verildi.

Mikhail Kamyshanov’un ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopside ise, ölüm sebebinin “elle boğma veya boyun basısı sonucu ölmüş olabileceği” değerlendirildi ancak kesin ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacağı bildirildi.