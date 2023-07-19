Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta adaya geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği (AB)- Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi (CELAC) için bulunduğu Brüksel’deki açıklamalarına dayanarak, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Miçotakis ve Netanyahu ile ikili ve üçlü görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Hristodulidis özellike Miçotakis ile Kıbrıs sorununa ilişkin bundan sonraki somut adımlarla ilgili stratejiyi belirleyeceklerini ifade etti.

Avrupalı yetkililerle görüşmesi çerçevesinde, AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili belirli gelişmeler içerisindeki AB’nin rolüne atıfta bulunulduğunu söyleyen Hristodulidis, AB’nin bir temsilci atanmasıyla etkin müdahil olmasından da söz edildiğini ifade etti.