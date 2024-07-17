Roperta Metsola’nın Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı'na yeniden seçilmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, Metsola’nın yeniden AP Başkanı seçilmesine ilişkin habere geniş yer verirken, Metsola’nın yeniden seçilmesinin Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına büyük katkı sağlayacağı iddiasında bulundu.

Metsola’nın dün seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Kıbrıs’a verdiği önemi, Kıbrıs sorununa değinerek ortaya koyduğu yorumunda bulunan gazete, Metsola’nın konuşmasında; “AP’ın Kıbrıs sorununda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu” söylediğini aktardı.

Habere göre Metsola konuşmasında şunları söyledi: “Kıbrıs’ın yapay şekilde ikiye bölünmesinin üzerinden 50 yıl geçti ve BM liderliğinde ilerlenecek yolu bulacak jenerasyon biz olmalıyız. Artık Avrupa’nın tarihindeki karanlık boşluğu, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusundaki kalıcı bir çözümle kapatmalıyız”.

Gazete, Metsola’nın yeniden seçilmesinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu tarafından memnuniyetle karşılandığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Metsola’yı tebrik ederek, “AB değerleri ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulacak kuşak olmaları gerektiği konusunda Metsola’yla tamamen hemfikir olduğunu” dile getirdi.

DİSİ Başkanı Dimitriu ise, Metsola’nın yeniden seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa değinmesinin büyük önem taşıdığını belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diğer gazeteler ise Metsola’nın yeniden seçilmesi ve konuşmasına ilişkin haberlerini şu başlıklarla aktardı:

Haravgi: “AP Kıbrıs Sorununda Rol Üstlenmeye Hazır”.

Politis: “Metsola Yeniden Başkan”.

Alithia: “Metsola İçin Rekor Oy – Konuşmasında Kıbrıs Sorununa Da Değindi”.