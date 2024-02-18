Metin Turunç galibiyetini "Şampiyon Meleklere" adadı

KKTC milli boksörü, Ağır Siklet Avrupa Boks Şampiyonu Metin Turunç İstanbul'da iki kez ağır siklet dünya boks şampiyonu olan Azerbaycanlı Ali İsmailov ile ringe çıktı.

Şampiyon Metin Turunç

gerçekleşen müsabakada rakibi Azerbaycanlı Ali İsmaliov'u birinci rauntda mağlup ederek müsabakayı kazandı.

Bu önemli galibiyetin ardından açıklama yapan Metin Turunç, kazandığı müsabakayı Şampiyon Meleklere adadı.

Metin Turunç gelecek mücadelelerde de başarılarını sürdürmeyi amaçladığını kaydederek, heyecanla gelecek müsabakaları beklediğini ve çalışmalarını bu yönde arttırarak devam edeceğini söyledi.