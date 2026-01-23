Meteoroloji Dairesi, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların yer yer gece yarısından sonra 02.00 ile 08.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Maliye’de örgütlü sendikalar: “Vergi dilimleri adil düzenlenmeli, temsil ödeneği düşürülüp vergiye tabi tutulmalı”
İçeriği Görüntüle
Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli olması tavsiye edildi.